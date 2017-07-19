Sicilia: aumentate le risorse per l'avviso 'Sicilia che piace' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - 'Abbiamo scelto di aumentare le risorse disponibili - dichiara l'assessore regionale alle Attivita' produttive, Edy Tamajo - per dare risposta a un numero maggiore fra i Comuni che hanno partecipato all'avviso con progetti di qualita'. E' un segnale concreto di attenzione verso le amministrazioni locali che, spesso con grandi sacrifici, promuovono iniziative importanti per la crescita economica, culturale e turistica dei territori. Lo scorrimento della graduatoria fino al 143 Comune ammesso consentira' di sostenere molte piu' realta', premiando il lavoro dei sindaci e delle comunita' che investono nella valorizzazione delle proprie tradizioni, delle produzioni tipiche e delle eccellenze locali. Continuiamo a costruire una rete di eventi e iniziative diffuse in tutta l'Isola, perche' crediamo che la promozione della Sicilia passi anche dalla capacita' dei territori di raccontarsi e di creare occasioni di sviluppo e attrattivita''.

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