Sicilia: attiva piattaforma Irfis per finanziamenti agevolati commercio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Parte ufficialmente la fase operativa delle nuove misure regionali della Sicilia a sostegno del commercio. E' possibile presentare le domande per accedere ai finanziamenti agevolati destinati alle imprese del settore e gestiti da Irfis FinSicilia, la societa' finanziaria della Regione.

L'intervento, con una dotazione complessiva di circa 13,5 milioni di euro, si articola in due linee: una dedicata agli investimenti e una al capitale circolante, entrambe rivolte alle micro, piccole e medie imprese del commercio operanti in Sicilia. 'Con queste misure che entrano nel vivo con l'apertura della piattaforma per le domande - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - puntiamo a favorire la possibilita' di nuovi piani di investimento per le imprese del settore del commercio che spesso incontrano difficolta' nell'accesso al credito. Il nostro obiettivo e' andare incontro alle esigenze delle realta' produttive, aiutarle ad essere piu' competitive nel mercato e creare nuovi posti di lavoro'.

com-Dca.

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(RADIOCOR) 09-05-26 12:17:04 (0220)PA 5 NNNN