Sicilia: attiva piattaforma Irfis per finanziamenti agevolati commercio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente in modalita' telematica, attraverso il portale dedicato sul sito Irfis, nella sezione Fondo Sicilia. La procedura e' strutturata a sportello secondo le regole del Fondo Sicilia.

Per accedere alle agevolazioni, le imprese dovranno compilare la domanda online inserendo: dati anagrafici e informazioni aziendali; indicazione dell'importo richiesto e iban; dichiarazioni sostitutive sui requisiti; nel caso della misura investimenti, anche il business plan del progetto. Le misure sono rivolte a micro, piccole e medie imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio, con almeno una sede operativa in Sicilia e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

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(RADIOCOR) 09-05-26 12:18:34 (0221)PA 5 NNNN