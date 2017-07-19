Sicilia: approvato in giunta il disegno di legge sul rendiconto 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Via libera del governo regionale al disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020. 'Si tratta di un passaggio rilevante nel percorso di risanamento e responsabilita' che il mio governo ha intrapreso fin dal suo insediamento - dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - e che ha visto un punto di svolta nell'avvio di una stagione di confronto istituzionale costruttivo con la Corte dei conti'.

L'ultima legge di Rendiconto risale al 30 settembre 2021, poi e' iniziato il lungo contenzioso con la Corte dei conti sulle parifiche dei rendiconti 2020 e 2021, conclusosi il 4 febbraio scorso con il giudizio di parifica parziale emesso dalla Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana. L'approvazione di questo disegno di legge segna adesso la ripresa delle normali attivita' previste dalla normativa sulla contabilita' delle Regioni.

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