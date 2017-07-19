Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Sicilia: approvato in giunta il disegno di legge sul rendiconto 2020

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Via libera del governo regionale al disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020. 'Si tratta di un passaggio rilevante nel percorso di risanamento e responsabilita' che il mio governo ha intrapreso fin dal suo insediamento - dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - e che ha visto un punto di svolta nell'avvio di una stagione di confronto istituzionale costruttivo con la Corte dei conti'.

            L'ultima legge di Rendiconto risale al 30 settembre 2021, poi e' iniziato il lungo contenzioso con la Corte dei conti sulle parifiche dei rendiconti 2020 e 2021, conclusosi il 4 febbraio scorso con il giudizio di parifica parziale emesso dalla Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana. L'approvazione di questo disegno di legge segna adesso la ripresa delle normali attivita' previste dalla normativa sulla contabilita' delle Regioni.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 04-07-26 12:20:55 (0200)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.