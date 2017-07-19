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            Sicilia: approvato in giunta il disegno di legge sul rendiconto 2020 -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - 'Compiamo un ulteriore e significativo passo avanti - afferma l'assessore all'Economia, Alessandro Dagnino - nel complesso percorso di normalizzazione del ciclo di bilancio della Regione. Questo risultato e' stato possibile grazie all'intenso e proficuo lavoro svolto negli ultimi mesi dalla Corte dei conti e dal mio assessorato, che ha consentito di imprimere una forte accelerazione nel completamento dei giudizi di parificazione dei rendiconti che erano stati oggetto di precedenti contenziosi. Con grande impegno si e' riusciti, in meno di sei mesi, a concludere non solo il giudizio di parificazione relativo al 2020, ma anche quelli del 2021 e 2022, i cui disegni di legge sono in corso di redazione, e contiamo, nei prossimi mesi, di completare gli atti necessari per il ripristino della normale successione temporale tra rendiconti e parifiche'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 04-07-26 12:21:36 (0201)PA 5 NNNN

              


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