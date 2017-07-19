Sicilia: approvato dalla giunta il disegno di legge sulla trasparenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ott - La giunta regionale siciliana ha approvato il disegno di legge sulla trasparenza dei rapporti tra interessi privati e amministrazione. Il provvedimento, illustrato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e' frutto di un lavoro avviato da tempo insieme all'assessore all'Economia, Alessandro Dagnino. 'Il risanamento morale delle istituzioni e' una responsabilita' che la politica deve assumersi fino in fondo - dichiara Schifani -. I recenti fatti di cronaca giudiziaria rendono ancora piu' urgente rafforzare la prevenzione. Chi decide per conto dei cittadini deve rispondere delle proprie scelte e rendere conoscibili i rapporti con chi rappresenta interessi privati. Vogliamo tutelare l'interesse pubblico e consolidare la fiducia dei siciliani'.

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