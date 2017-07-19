Sicilia: approvata graduatoria provvisoria progetti compostaggio nei Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - Un passo avanti per la gestione sostenibile dei rifiuti e la valorizzazione dell'economia circolare in Sicilia. L'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilita', tramite il dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti, ha approvato la graduatoria provvisoria dei progetti che mirano a sostenere le attivita' di compostaggio di prossimita' dei rifiuti organici. L'intervento, a valere sull'Azione 2.6.1 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, e' rivolto ai Comuni siciliani, anche in forma associata, e ha una dotazione dotazione finanziaria complessiva di 15 milioni di euro. 'Procediamo verso uno degli obiettivi fissati dall'Unione europea per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti - sottolinea l'assessore Francesco Colianni -. Il compostaggio di prossimita', infatti, e' una delle attivita' piu' efficaci per ridurre la quantita' di rifiuti organici da gestire e valorizzare.

Adesso, fatta la graduatoria, una volta decorsi i termini previsti dalla procedura, daremo avvio alle erogazioni cosi' da mettere a terra tutti i progetti'.

com-Dca.

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