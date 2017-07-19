Sicilia: approvata graduatoria provvisoria progetti compostaggio nei Comuni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - Sono 28 le istanze ritenute ammissibili e tutte sono state finanziate, per un totale di quasi 11,5 milioni di euro. Questa la loro distribuzione territoriale: 12 nel Messinese (Floresta, Furci Siculo, Motta Camastra, Fondachelli Fantina, San Marco D'Alunzio, Pettineo, Antillo, Mojo Alcantara, Santa Domenica Vittoria, Motta D'Affermo, Roccella Valdemone, Sinagra); 8 nel Palermitano (Campofelice di Fitalia, Partinico, Petralia Sottana, Lercara Friddi, Valledolmo, Geraci Siculo, Villafrati, Prizzi); 2 nel Catanese (Camporotondo Etneo e Castiglione di Sicilia), 2 nel Siracusano (Cassaro e Ferla); 2 nell'Ennese (Catenanuova e Agira); 2 nell'Agrigentino (Licata e Siculiana).

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(RADIOCOR) 29-08-26 17:16:45 (0322)PA 5 NNNN