Sicilia: altri 18 milioni per le imprese danneggiate dal ciclone Harry

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - La Regione Siciliana stanzia altri 18 milioni di euro per le imprese danneggiate dal ciclone Harry. Grazie ad economie e rientri del Fondo Sicilia, infatti, e' possibile istituire un nuovo plafond per erogare sostegni alle aziende colpite dall'ondata di maltempo dello scorso gennaio. Lo schema di decreto predisposto dall'assessorato dell'Economia prevede finanziamenti a tasso agevolato, con il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari al 40% dell'investimento ammissibile, includendo anche le spese in conto capitale che le imprese realizzeranno per il ripristino della piena funzionalita' dell'attivita'. 'Dopo i primi immediati ristori - dice il presidente della Regione Renato Schifani - stiamo procedendo con la fase due. Per dare risposte concrete agli imprenditori, che hanno bisogno di tornare a produrre, e tutelare l'occupazione, stiamo velocizzando al massimo le procedure. Siamo e saremo al fianco dei territori colpiti, lavorando senza sosta per garantire a tutti una rapida ripartenza e un futuro certo'.

com-Dca.

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