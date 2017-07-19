Sicilia: altri 18 milioni per le imprese danneggiate dal ciclone Harry -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - Per accedere ai finanziamenti agevolati le imprese che hanno subito danni a causa del ciclone Harry dovranno avere sede nelle aree interessate dagli eventi meteorologici estremi dello scorso gennaio che risultano menzionate dalla relativa ordinanza di Protezione civile. L'Irfis provvedera' ad emanare l'avviso e a gestire l'istruttoria delle domande, che saranno presentate con procedura a sportello attraverso la piattaforma dedicata.

'Con questo intervento - afferma l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino - rafforziamo la capacita' del Fondo Sicilia di sostenere il sistema produttivo regionale. Da una parte, si persegue l'obiettivo di una rapida ripresa delle attivita' economiche nelle aree colpite, favorendo gli investimenti necessari al pieno ripristino dell'attivita' delle imprese e al loro rilancio; parallelamente, continuiamo a mantenere alta l'attenzione verso l'imprenditoria giovanile e femminile, le start-up e le realta' che rappresentano un elemento dinamico e innovativo del nostro tessuto produttivo'.

com-Dca.

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