Sicilia: al via le linee guida per la gestione degli invasi idrici minori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Tutelare le risorse idriche degli invasi cosiddetti 'minori', ma anche incentivare la realizzazione di nuovi, che possano essere al servizio di piccoli comprensori agricoli o destinati a limitate esigenze potabili. Va in questa direzione la delibera approvata dalla giunta con la quale la Regione Siciliana definisce i criteri per il 'Progetto di gestione degli invasi' redatto dall'Autorita' di bacino della Presidenza: uno strumento fondamentale per garantire una corretta manutenzione dei bacini artificiali e la tutela dell'ambiente. Le nuove indicazioni si applicano agli invasi presenti sul territorio regionale che non rientrano tra quelli disciplinati dalla normativa nazionale sulle grandi dighe (in pratica quelli con una capacita' d'invaso al di sotto di un milione di metri cubi d'acqua e con uno sbarramento inferiore ai 15 metri di altezza) e riguardano, in particolare, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria come lo svaso, la rimozione dei sedimenti e il ripristino della funzionalita' degli impianti.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 25-01-26 14:50:27 (0322)PA,INF 5 NNNN