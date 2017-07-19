Sicilia: al via le linee guida per la gestione degli invasi idrici minori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Il piano consente di programmare nel tempo gli interventi necessari a mantenere o recuperare la capacita' utile degli invasi; assicurare il corretto funzionamento degli scarichi e delle prese d'acqua e favorire il ripristino del naturale trasporto dei sedimenti a valle delle dighe, elemento essenziale per l'equilibrio dei corsi d'acqua. Particolare attenzione e' rivolta alla tutela della qualita' delle acque e degli ecosistemi interessati. Il progetto individua, infatti, le misure da adottare per ridurre gli impatti ambientali durante le operazioni di manutenzione e definisce gli scenari piu' idonei per l'utilizzo degli scarichi profondi. Il Progetto di gestione e' redatto nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dalla normativa europea e nazionale e in coerenza con il Piano di tutela delle acque, il Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, i Piani per l'assetto idrogeologico e il Piano di gestione del rischio di alluvioni. L'obiettivo e' contribuire al mantenimento o al raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici, salvaguardando al tempo stesso gli usi della risorsa.

Per i nuovi, eventuali, impianti che rientreranno in questo ambito lo strumento dovra' essere predisposto gia' in fase di progettazione e costituira' parte integrante del piano di manutenzione dell'opera, con specifico riferimento alla gestione dei sedimenti.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 25-01-26 14:50:43 (0324)PA,INF 5 NNNN