Sicilia: al via le domande per la misura regionale contro la poverta' energetica
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - Finanziamenti a tasso zero fino a 19.920 euro per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo destinati all'autoconsumo.
Al via le domande per la misura regionale della Sicilia contro la poverta' energetica, prevista dall'articolo 36 della legge regionale 1/2026 gestita da Irfis FinSicilia e promossa dall'assessorato regionale dell'Energia. Lo sportello telematico restera' aperto fino alle ore 12 del 14 ottobre. La dotazione complessiva e' di 12 milioni di euro.
Possono accedere le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari con Isee ordinario in corso di validita', residenti in un immobile situato in Sicilia sul quale possiedono un diritto reale. Il finanziamento copre il 100 per cento delle spese ammissibili, ha una durata di dieci anni, compreso un anno di preammortamento, e non richiede garanzie di terzi.
com-Dca.
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