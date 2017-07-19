Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Sicilia: al via le domande per la misura regionale contro la poverta' energetica -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - 'E' una misura - dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - pensata per venire incontro alle famiglie siciliane che, attraverso l'autoproduzione di energia, potranno abbattere l'importo delle bollette. Un provvedimento rivolto ai nuclei familiari con i redditi piu' bassi, che consente di attenuare le distorsioni causate dall'applicazione di un unico prezziario per l'energia, in attesa che l'introduzione dei prezzi zonali possa trasformare la grande capacita' produttiva della Sicilia in un beneficio concreto per cittadini e imprese della nostra regione. Un intervento, inoltre, che coniuga l'aspetto sociale con l'esigenza di promuovere la transizione energetica verso forme di produzione rinnovabili e sostenibili. Abbiamo pensato a uno strumento di semplice attuazione, che riduce i passaggi burocratici e che copre le spese sostenute per l'installazione degli impianti'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 18-07-26 11:59:24 (0209)ENE,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.