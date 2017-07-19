Sicilia: al via le domande per la misura regionale contro la poverta' energetica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - 'E' una misura - dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - pensata per venire incontro alle famiglie siciliane che, attraverso l'autoproduzione di energia, potranno abbattere l'importo delle bollette. Un provvedimento rivolto ai nuclei familiari con i redditi piu' bassi, che consente di attenuare le distorsioni causate dall'applicazione di un unico prezziario per l'energia, in attesa che l'introduzione dei prezzi zonali possa trasformare la grande capacita' produttiva della Sicilia in un beneficio concreto per cittadini e imprese della nostra regione. Un intervento, inoltre, che coniuga l'aspetto sociale con l'esigenza di promuovere la transizione energetica verso forme di produzione rinnovabili e sostenibili. Abbiamo pensato a uno strumento di semplice attuazione, che riduce i passaggi burocratici e che copre le spese sostenute per l'installazione degli impianti'.

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