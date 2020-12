Sicilia: al via esame in Regione del progetto "Sud" a Termini Imerese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - Il Progetto Sud-Smart Utility District per la creazione di un polo tecnologico nell'area Blutec ex Fiat di Termini Imerese ha iniziato l'esame da parte della Regione. Lo riferisce il Consorzio Smart City Group in un comunicato, informando che oggi il presidente del consorzio Giancarlo Longhi ha illustrato alla commissione Attivita' produttive dell'Assemblea regionale siciliana, coordinata dal segretario generale Giovanni Cafeo, i contenuti del progetto Sud, gia' presentato all'amministrazione straordinaria Blutec Spa e al Mise. Ad oggi, ha riferito Longhi, la proposta prevede "un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro per i diciotto progetti previsti da parte di oltre 20 imprese, tutte italiane". "Cio' consentira' di rilanciare l'intero territorio e di assicurare l'occupazione necessaria per risolvere l'annosa questione del personale in cassa integrazione", ha spiegato Longhi. La commissione si e' riservata di approfondire i contenuti del progetto con ulteriori audizioni".

Com-fro

(RADIOCOR) 02-12-20 19:20:17 (0638)PA 5 NNNN