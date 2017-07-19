Sicilia: a Lampedusa finanziati due progetti istruzione con circa 70mila euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - 'Superare l'isolamento geografico per gli studenti delle Isole minori rientra tra le priorita' del governo Schifani. E la scelta dell'assessorato dell'Istruzione di finanziare con circa 70 mila euro due iniziative dell'istituto Luigi Pirandello di Lampedusa, tra cui il progetto 'Piu' vicini, piu' cittadini' per garantire la continuita' territoriale degli alunni, ne e' un esempio. Non solo perche' ci consente di abbattere i limiti dovuti alla condizione di insularita', ma soprattutto perche' nasce dal percorso di ascolto e confronto che ho costruito in questi anni con i dirigenti scolastici della Sicilia'. Lo afferma l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, riferendosi al contributo destinato dalla Regione Siciliana all'istituto omnicomprensivo Pirandello di Lampedusa e Linosa per l'anno scolastico 2026-2027.

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