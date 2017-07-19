Sicilia: a Lampedusa finanziati due progetti istruzione con circa 70mila euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Il progetto 'Piu' vicini, piu' cittadini', finanziato con 60 mila euro, e' stato ideato per ridurre gli svantaggi legati all'insularita' e abbattere i costi degli spostamenti che spesso limitano la partecipazione degli studenti delle Pelagie alle esperienze culturali, formative ed educative fuori dall'isola, come il Salone del Libro di Torino e il Giffoni Film Festival.

L'assessorato dell'Istruzione ha concesso, inoltre, un patrocinio di 9.500 euro per consentire all'istituto Pirandello di proseguire il 'Percorso di formazione dialogica di innovazione sociale di eccellenza della comunita' di Lampedusa e Linosa: verso il Patto educativo di comunita'', avviato a maggio.

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