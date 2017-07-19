Sicilia: 700mila euro per II edizione di Gibellina Capitale Arte contemporanea -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - 'L'arte e' uno strumento potente per sviluppare creativita', pensiero critico e visione del futuro - afferma l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano -. Con questa iniziativa vogliamo dare agli studenti l'opportunita' di essere protagonisti della cultura, non solo spettatori, e conoscere da vicino le straordinarie bellezza della citta' nata dal genio di Ludovico Corrao, che dopo il sisma ebbe un'intuizione unica, trasformando una tragedia in simbolo di rinascita e bellezza'. La dotazione finanziaria complessiva e' di 700 mila euro. Per ciascuna scuola ammessa e' previsto un contributo massimo di 7.500 euro. Particolare attenzione sara' riservata agli istituti che non hanno partecipato alla precedente edizione, al fine di ampliare il coinvolgimento degli studenti e garantire una diffusione piu' capillare del progetto.

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