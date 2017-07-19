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            Sicilia: 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - La Regione Siciliana investe quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali dell'isola. E' stata pubblicata la graduatoria dell'avviso promosso dall'assessorato regionale delle Attivita' produttive e destinato ai Comuni siciliani per interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture produttive. 'E' un investimento strategico per il futuro economico della Sicilia. Le aree artigianali - dichiara l'assessore regionale alle Attivita' produttive, Edy Tamajo - sono un motore di sviluppo per i territori e rappresentano un presidio fondamentale per migliaia di imprese e lavoratori.

            Dopo anni di attese, stiamo dando risposte concrete ai Comuni e agli operatori economici. E' gia' in corso, inoltre, una rimodulazione di fondi disponibili che permetteranno di aumentare la dotazione finanziaria a 75 milioni consentendo in questo modo di ampliare significativamente il numero dei progetti finanziabili, con l'obiettivo di sostenere tutti i progetti ritenuti ammissibili'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 16-05-26 12:14:56 (0261)PA 5 NNNN

              


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