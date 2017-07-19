Sicilia: 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - Gli interventi riguarderanno opere di urbanizzazione, manutenzione straordinaria, viabilita' interna, illuminazione pubblica, reti idriche e fognarie, efficientamento energetico e servizi a supporto delle attivita' produttive. 'Abbiamo costruito una graduatoria basata su criteri chiari e trasparenti - aggiunge Tamajo - ma soprattutto abbiamo lavorato per aumentare la disponibilita' economica e dare la possibilita' a piu' territori di accedere ai finanziamenti. Il nostro obiettivo e' finanziare tutte le proposte ammissibili e accompagnare concretamente la crescita del tessuto produttivo siciliano.

Sostenere le imprese significa sostenere il lavoro e il futuro della Sicilia. Vogliamo aree produttive moderne, efficienti e competitive, capaci di offrire servizi adeguati e favorire lo sviluppo economico dei territori'.

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