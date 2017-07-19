Sicilia: 40 milioni di euro per la rete idrica in provincia di Trapani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Venti chilometri di condutture sostituite con moderni tubi in pvc, nuove camere di controllo, lavori di ammodernamento dei sistemi di telecomando, telecontrollo e automazione, e ancora la ristrutturazione della vasca d'accumulo a 100 metri sulla diga Delia e di quella di sollevamento, che sara' dotata di due turbine per la produzione di energia elettrica. Sono questi i dettagli del piano di investimento da 40 milioni di euro che l'assessorato regionale all'Agricoltura della Sicilia ha messo in campo nel Trapanese tramite il Consorzio di bonifica 'Trapani 1'. I lavori, appaltati tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 - cinque le imprese coinvolte, tra cui il consorzio Eos - sono finanziati con i fondi Fsc e tramite la legge nazionale 178/2020.

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