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            Sicilia: 40 milioni di euro per la rete idrica in provincia di Trapani -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - 'Avviamo i cantieri - ha detto Sammartino - su un percorso che prevedera', in 18 mesi, la realizzazione di una nuova rete che aiutera' a migliorare l'agricoltura. Un lavoro che lancia pero' anche un messaggio chiaro: si torna a investire nelle infrastrutture, immaginando un'agricoltura con maggiori diritti e meno favori. L'impegno del governo Schifani e' stato quello di finanziare le opere, senza perdere risorse come era gia' accaduto in passato'. 'Si tratta - ha aggiunto il commissario straordinario Giarraputo - di interventi strutturali su una rete sulla quale, per 70 anni, non si era mai intervenuti in maniera cosi' massiccia. Questo grazie all'impegno del governo Schifani che ha assegnato 250 milioni di euro destinati ai Consorzi siciliani per le reti irrigue'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 12-07-26 14:03:34 (0293)PA 5 NNNN

              


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