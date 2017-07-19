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            Sicilia: 3 milioni a 36 imprese per modernizzare barche e sicurezza della pesca

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - E' stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando '111302-Flotta' della Regione siciliana, finalizzato a sostenere gli investimenti per l'ammodernamento delle imbarcazioni da pesca e a promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori del comparto.

            L'intervento, con una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni di euro, consentira' di finanziare 36 imprese di pesca, con un contributo pari al 75% delle spese ammissibili e un importo massimo di 200 mila euro per ciascun beneficiario. 'Abbiamo l'obiettivo di rafforzare le attivita' di pesca sostenibile, sul piano economico, sociale e ambientale, attraverso investimenti destinati al miglioramento della navigazione, all'introduzione di tecnologie hardware e software e, soprattutto, all'installazione di dispositivi di sicurezza e al miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo', dice l'assessore all'Agricoltura, Luca Sammartino.

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