Sicilia: 3 milioni a 36 imprese per modernizzare barche e sicurezza della pesca -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - Gli interventi dedicati alla sicurezza e alla qualita' dell'ambiente di lavoro rappresentano un elemento centrale del bando: dotare le imbarcazioni di attrezzature piu' moderne e adeguare gli spazi operativi. Questo consentira' di ridurre i rischi connessi all'attivita' di pesca, di tutelare la salute degli equipaggi e di rendere il lavoro quotidiano piu' sicuro, efficiente e sostenibile. Gli investimenti contribuiranno, inoltre, a migliorare la qualita' delle produzioni ittiche e la gestione delle catture indesiderate, favorendo un processo di ammodernamento della flotta che rafforza la competitivita' delle imprese e accompagna il settore verso modelli produttivi sempre piu' innovativi e rispettosi dell'ambiente.

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