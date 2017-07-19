Sicilia: 28 milioni per l'illuminazione pubblica nei Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - Oltre 28 milioni di euro per adottare soluzioni tecnologiche in grado di ridurre i consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica dei comuni siciliani, rendendole piu' efficienti.

L'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilita' ha approvato l'elenco dei progetti ricevibili e ammissibili per ottenere le agevolazioni previste dall'avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica attraverso contratti in partenariato pubblico-privato con fondi a valere sull'Azione 2.1.3 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. 'Si tratta della prima di una serie di graduatorie relative ad avvisi rivolti ai Comuni - afferma l'assessore Francesco Colianni -. Stiamo imprimendo una forte accelerazione alla spesa di fondi comunitari per il miglioramento dei servizi che gli enti locali forniscono ai cittadini e stiamo dando alle stesse amministrazioni delle scadenze ben definite per fare in modo che queste risorse siano impiegate in tempi rapidi'.

com-Dca.

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