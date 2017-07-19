Sicilia: 28 milioni per l'illuminazione pubblica nei Comuni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - I progetti ricevibili e ammissibili a finanziamento, e che saranno sottoposti a un'ulteriore fase di valutazione, sono quelli dei Comuni di Catenanuova e Leonforte nell'Ennese, Adrano e Trecastagni in provincia di Catania; Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Montagnareale, San Salvatore di Fitalia e Sinagra nel Messinese; Campobello di Mazara e Custonaci nel Trapanese, Corleone nel Palermitano, Modica e Ragusa nel Ragusano; Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa nell'Agrigentino. 'Il valore complessivo delle richieste - specifica l'assessore Colianni - ammonta a 34,2 milioni di euro, pertanto oltre la dotazione disponibile.

Dopo il nuovo esame delle istanze, verificheremo la possibilita' di rimpinguare il budget in modo da finanziare tutti i progetti considerati ricevibili. Entro 60 giorni si concluderanno le procedure di valutazione e verranno emessi i decreti di finanziamento'.

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