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            Sicilia: 2,5 mln a sette grandi Comuni per la gestione del territorio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Due milioni e mezzo di euro a sette Comuni siciliani di grandi dimensioni per affrontare al meglio le difficolta' gestionali del territorio. Ad assegnarli, un decreto dell'assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Elisa Ingala, come riparto dei fondi relativi al 2026 in attuazione dell'articolo 11 della legge di Stabilita'. Gli enti coinvolti hanno una superficie territoriale di oltre 250 chilometri quadrati con almeno una frazione e non sono capoluoghi di Citta' metropolitana o di Libero consorzio comunale. Il contributo e' ripartito per il 40 per cento in base al numero di abitanti di ogni singolo Comune e per il 60 per cento in base all'estensione territoriale.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 20-06-26 15:45:27 (0357)PA,INF 5 NNNN

              


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