Sicilia: 2,5 mln a sette grandi Comuni per la gestione del territorio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - 'Una boccata di ossigeno - dice l'assessore Ingala - per questi enti di grandi dimensioni, sia demografiche che territoriali, per far fronte alle difficolta' derivanti dalla gestione di un'area particolarmente vasta. Le risorse sono destinate esclusivamente a interventi di riqualificazione del territorio e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio'. I Comuni destinatari dei fondi sono Monreale, in provincia di Palermo, a cui sono stati assegnati 440mila euro; Gela, nel Nisseno, che ne ricevera' 408mila; Noto, nel Siracusano, con 404mila; Modica, nella provincia di Ragusa, con 356mila; nel Catanese, Caltagirone con 344mila euro e Ramacca con 211mila; a Mazara del Vallo, nel territorio di Trapani, sono stati assegnati, infine, 333mila euro.

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