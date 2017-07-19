Sicilia: 2,3 milioni per le case di accoglienza a indirizzo segreto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno nella tutela delle donne vittime di violenza e nel sostegno alla rete dei servizi dedicati. Il dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto di assegnazione della somma di 2.358.896 euro, a valere sul 'Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'', in favore dei Comuni che sono sede di case di accoglienza a indirizzo segreto e strutture di ospitalita' in emergenza, regolarmente iscritte all'albo regionale o autorizzate al funzionamento. 'Con questo intervento - dichiara l'assessore Nuccia Albano - confermiamo la centralita' delle politiche di contrasto alla violenza di genere nell'azione del governo regionale. Le case di accoglienza a indirizzo segreto rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza, protezione e rinascita per tante donne e per i loro figli.

Garantire loro risorse adeguate significa sostenere concretamente percorsi di autonomia e liberta'. Continueremo a lavorare per rafforzare la rete dei servizi e assicurare risposte sempre piu' efficaci e tempestive su tutto il territorio siciliano'.

com-Dca.

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