Sicilia: 2,3 milioni per le case di accoglienza a indirizzo segreto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Il provvedimento, il cui obiettivo e' quello di sostenere i costi di gestione nel periodo compreso tra novembre 2025 e dicembre 2026, tiene conto del fabbisogno manifestato dagli enti gestori e garantisce un contributo fino a un massimo di 50mila euro per struttura, nel rispetto degli standard organizzativi e strutturali previsti dalla normativa regionale. L'erogazione dei fondi avverra' tramite i Comuni, al fine di accelerare le procedure e garantire tempestivita' nei trasferimenti alle strutture impegnate quotidianamente nell'accoglienza e nella protezione delle donne e dei minori in situazione di rischio.

Contestualmente al decreto e' stato pubblicato anche l'elenco delle case di accoglienza e delle strutture beneficiarie del contributo.

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