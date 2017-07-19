Sicilia: 21 mln per crescita aeroporto di Trapani Birgi con nuove rotte -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - 'Con questo investimento - dice il presidente della Regione Renato Schifani - dimostriamo la volonta' concreta di rafforzare il posizionamento competitivo dello scalo 'Vincenzo Florio' e tradurlo in crescita economica. Piu' voli vuol dire piu' turisti, piu' presenze, piu' occupazione: praticamente un moltiplicatore di ricchezza. Potenziare gli scali minori e' una scelta precisa di questo governo: a Comiso abbiamo gia' destinato risorse per lo sviluppo dell'aeroporto e per l'area cargo, abbiamo investito sulla continuita' territoriale e anche sul potenziamento delle rotte. Con Trapani Birgi aggiungiamo un altro tassello a questa strategia, con la stessa visione di sviluppo che negli anni dara' risultati concreti per l'economia e il turismo dell'intera Isola'.

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