Sicilia: 17 milioni di euro a gennaio per le persone con disabilita' gravissima

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali della Sicilia ha impegnato oltre 17 milioni di euro in favore delle persone con disabilita' gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo al mese di gennaio 2026 e del budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti, il cui elenco e' stato comunicato dalle Asp siciliane. 'Garantire continuita' nei pagamenti e assicurare il saldo degli arretrati ai nuovi beneficiari - dichiara il presidente della Regione e assessore ad interim, Renato Schifani - significa offrire un sostegno reale a chi vive quotidianamente situazioni di grande fragilita'.

Continueremo a lavorare affinche' nessuno venga lasciato indietro e le risorse destinate alla non autosufficienza siano sempre piu' adeguate ai bisogni del territorio'.

L'assessorato ha impegnato le risorse euro a valere sul 'Fondo per la disabilita' e per la non autosufficienza'.

Saranno destinate a tutte le Asp sulla base della comunicazione del numero delle persone con disabilita' gravissima. I soggetti censiti a gennaio risultano 15.882.

com-Dca.

