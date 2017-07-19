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            Sicilia: 14,9 milioni di euro per cinque interventi di messa in sicurezza

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Cinque importanti interventi su frane in altrettanti comuni per complessivi 14,9 milioni di euro. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha approvato una graduatoria che dara' avvio alle opere programmate dagli uffici diretti da Sergio Tumminello in sinergia con l'Autorita' di bacino e finanziate con risorse Pr Fesr 2021-27. Gli interventi riguarderanno i comuni di Raddusa, Rometta, Casalvecchio Siculo, Godrano e Ciminna. 'Riusciamo a impiegare queste risorse per la difesa del suolo e a salvaguardia della pubblica incolumita' - spiega Schifani - perche' a monte c'e' un'attivita' importante degli uffici che incrociano dati e priorita', ottimizzando e razionalizzando gli strumenti e le opportunita' di finanziamento. L'opera di contrasto al fenomeno del dissesto idrogeologico non puo' e non deve conoscere sosta e i risultati ottenuti ci confermano la validita' del percorso intrapreso'.

            com-Dca.

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