Sicilia: 14,9 milioni di euro per cinque interventi di messa in sicurezza -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - A Raddusa, nel Catanese, si effettueranno lavori di risanamento dei dissesti dei terreni in contrada Libbra per un importo di 3,7 milioni di euro. Si interverra' nel centro abitato di Rometta (nel Messinese) sul versante di nord est per un importo di 1,2 milioni di euro. Buone notizie anche per il consolidamento dei pendii in frana nella frazione di San Carlo a Casalvecchio Siculo (sempre in provincia di Messina) che puo' contare su un budget di 1,5 milioni di euro e per la sistemazione della strada comunale adiacente a piazza Fiera a Godrano nel Palermitano per un importo di 900 mila euro.
Inserito in questa programmazione, per un importo di 7,6 milioni, anche il consolidamento del movimento franoso del quartiere di Santa Croce a Ciminna, sempre in provincia di Palermo. La graduatoria degli interventi e' stata stilata dagli uffici diretti da Tumminello, di concerto con quelli dell'Autorita' di bacino guidati da Carmelo Frittitta, con la piena collaborazione delle amministrazioni comunali interessate. Per tutte queste opere sono gia' disponibili i documenti progettuali, requisito essenziale affinche' si possa procedere in tempi rapidi ai bandi di gara per ciascuna di esse, una volta che saranno definite le ultime verifiche tecniche.
com-Dca.
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