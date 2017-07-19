Dati
            Notizie Radiocor

            Sicilia: 126 milioni di euro per la competitivita' delle imprese agricole

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Incrementare la competitivita, la produttivita e la sostenibilita ambientale nelle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono questi gli obiettivi dei due bandi pubblicati dal dipartimento dell'Agricoltura della Regione siciliana per un totale di 126 milioni di euro. Il primo bando sostiene investimenti ad alto impatto nel settore agroindustriale. La dotazione finanziaria del bando e' di 70 milioni. Il secondo bando Pif (Progetto integrato di filiera) della Regione Siciliana sostiene progetti che integrano produzione primaria, trasformazione e commercializzazione nei comparti agrumicolo, bufalino e cerealicolo. L'obiettivo e rafforzare la competitivita attraverso investimenti mirati, innovazione, cooperazione e una piu equilibrata distribuzione del valore lungo la filiera. La dotazione complessiva e di 56 milioni di euro, ripartiti tra gli interventi per investimenti agricoli, trasformazione e commercializzazione e cooperazione per l'innovazione.

