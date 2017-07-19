Sicilia: 12 milioni per l'assistenza agli studenti delle scuole superiori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - Quasi 12 milioni di euro per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali delle scuole superiori di secondo grado della Sicilia. L'assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato e liquidato 11.803.116 euro in favore delle Citta' metropolitane e dei Liberi consorzi comunali dell'Isola, nell'ambito del 'Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'' per l'annualita' 2025. 'Con questo provvedimento - dice l'assessore Nuccia Albano - garantiamo la continuita' e il rafforzamento di un servizio essenziale per il diritto allo studio e per la piena inclusione degli studenti con disabilita'. Si tratta di un intervento concreto che consente agli enti locali di programmare e potenziare i servizi di assistenza specialistica nelle scuole superiori, assicurando supporto qualificato agli alunni e alle loro famiglie'.

com-Dca.

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