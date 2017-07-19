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            Sicilia: 12 milioni per l'assistenza agli studenti delle scuole superiori -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - Il finanziamento, erogato attraverso il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali, integra le risorse gia' destinate agli enti territoriali e sara' ripartito in base al numero di studenti con disabilita' fisiche o sensoriali assistiti nell'anno scolastico 2024/2025, pari complessivamente a 8.803 alunni. 'L'inclusione scolastica - aggiunge l'assessore - e' una priorita' dell'azione del governo Schifani. Investire sull'autonomia e sulla comunicazione significa offrire pari opportunita', sostenere i percorsi educativi degli studenti piu' fragili e costruire una scuola sempre piu' accessibile e inclusiva'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 16-05-26 12:13:56 (0258)PA 5 NNNN

              


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