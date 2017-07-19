Sicilia: 108 i progetti ammessi all'iniziativa 'Liberi di scegliere'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - Sono 108 i progetti ammessi a finanziamento delle scuole siciliane, su un totale di 164 presentati, che hanno aderito alla circolare 'Liberi di scegliere', finanziata con 1,5 milioni di euro dall'assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale in attuazione dell'omonima legge regionale. La norma, approvata lo scorso anno all'unanimita' dall'Ars, ha introdotto nell'isola interventi di sostegno e protezione sociale per donne, minori e giovani adulti che intendono dissociarsi dai contesti criminali di provenienza, offrendo loro un'alternativa di vita, e prevede azioni di contrasto alla dispersione scolastica, alla poverta' educativa e al disagio giovanile nelle scuole. 'I progetti presentati - commenta il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - sono la dimostrazione tangibile di come la legge 'Liberi di scegliere' riesca a intercettare le esigenze della societa'. Prima fra tutte, quella di proporre alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi percorsi specifici che possano garantire, insieme alla formazione e all'educazione, anche protezione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro: tra gli antidoti piu' efficaci per contrastare le scorciatoie proposte dalla criminalita' organizzata'.

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