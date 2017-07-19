Sicilia: 108 i progetti ammessi all'iniziativa 'Liberi di scegliere' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - 'La scuola ha un ruolo centrale nella lotta alla criminalita' organizzata - afferma l'assessore Mimmo Turano - L'auspicio e' che, attraverso queste iniziative, si riesca a trasmettere ai giovani un messaggio fondamentale: dissociarsi dai contesti criminali e' possibile. Lo Stato c'e' e lavora ogni giorno per diffondere tra gli studenti i valori e l'esempio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, don Pino Puglisi e di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla mafia. Se oggi possiamo finanziare questi interventi, lo dobbiamo al percorso avviato dal governo Schifani a settembre 2024 con l'Usr Sicilia e l'associazione Biesse, attraverso il protocollo d'intesa Giustizia e Umanita' - Liberi di scegliere, ispirato all'opera del giudice e presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella. E' stato un tassello fondamentale che ha consentito alla Regione Siciliana di dotarsi gia' un anno fa della legge regionale 'Liberi di scegliere', anticipando la piu' recente normativa nazionale'.

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