Sicilia: 1 mln per danni ciclone Harry a luoghi di sbarco e vendita del pescato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - La Regione Siciliana destina un altro milione di euro del Fondo di solidarieta' della pesca e dell'acquacoltura a favore delle imprese per i danni causati dal ciclone Harry di gennaio. I contributi sono destinati, nello specifico, alla riparazione dei danni causati ai luoghi di sbarco e vendita, inclusi i mercati ittici, gestiti dai consorzi. L'avviso e' stato pubblicato oggi dal dipartimento della Pesca mediterranea.

'Si tratta di un aiuto concreto per il settore ittico, che consentira' alle imprese di superare le difficolta' derivanti dal ciclone e di riprendersi, il piu' rapidamente possibile, dalle perdite economiche', commenta l'assessore all'Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca, Luca Sammartino.

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