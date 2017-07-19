Sicilia: 1 mln per danni ciclone Harry a luoghi di sbarco e vendita del pescato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - I contributi permetteranno di porre rimedio alle ricadute dei danni riportati nei luoghi di sbarco e di vendita del pescato per le marinerie locali, colpite nel loro naturale canale di commercializzazione con pesanti conseguenze per i redditi delle imprese. Il sostegno e' riservato esclusivamente ai consorzi tra imprese di pesca e non puo' superare i 300 mila euro per ciascun beneficiario. Sono considerate ammissibili le spese relative a interventi di ripristino degli immobili, incluso l'acquisto di arredi, macchinari e attrezzature, purche' sia accertato il nesso di causalita' fra l'evento calamitoso e i danni. Le richieste potranno essere presentate compilando il modello di domanda allegato all'avviso e inviandolo via posta elettronica certificata. La scadenza e' fissata al 30 giugno.

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