Siccita': Utilitalia, scendono da 19 a 13 i Comuni piemontesi in crisi idrica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - Sono scesi da 19 a 13, rispetto al mese scorso, i Comuni al massimo livello di severita' idrica (criticita' su parte significativa dell'abitato, riempimento serbatoio integrato con autobotti o atri interventi provvisori di somma urgenza), tutti concentrati in Piemonte. Lo ha reso noto Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, sulla base delle segnalazioni delle proprie associate, nel corso dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici all'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po. A livello nazionale, altri 165 Comuni si collocano al livello 2 (criticita' limitate alle reti locali delle frazioni per abbassamento sorgenti o portate disponibili, riempimento serbatoi secondari integrato con autobotti o altri interventi provvisori): 124 sono in Piemonte, 40 in Lombardia e 1 in Trentino-Alto Adige. Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno contribuito a migliorare leggermente il quadro ma, rileva Utilitalia, si tratta di fenomeni sporadici e non risolutivi in una situazione di complessivo deficit di precipitazioni, soprattutto nella zona nord-occidentale del distretto.

com-arl

(RADIOCOR) 13-04-23 15:34:30 (0458)FOOD,PA 5 NNNN