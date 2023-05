Siccita': si e' riunita a Palazzo Chigi la cabina di regia per la crisi idrica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mag - Si e' tenuta oggi a Palazzo Chigi la prima riunione della Cabina di regia per la crisi idrica, istituita dal decreto legge 39/2023, cosiddetto Dl siccita'. Durante l'incontro, presieduto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, "e' stato stabilito - si legge in una nota di Palazzo Chigi - di dare priorita' a quegli interventi che, anche se non in fase di progettazione avanzata, possano contribuire alla risoluzione dei problemi piu' urgenti, ed e' stata quindi avviata, su richiesta del Mit e del Mase, la ricognizione delle richieste provenienti dai territori. In tal senso, sono stati gia' individuati i primi interventi in 5 regioni: Lombardia; Piemonte; Veneto; Emilia Romagna e Lazio, per un investimento complessivo di 102.030.000 euro messi a disposizione dal Mit. Tra gli obiettivi della Cabina di regia, in sinergia con il Commissario straordinario Nicola Dell'Acqua, lo snellimento delle procedure amministrative al fine di fornire risposte concrete e urgenti ai territori".

com-fil

