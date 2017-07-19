Siccita': fiume Po in risalita, ma emergenza resta alta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ago - Le piogge migliorano la disponibilita' di acqua nel Distretto del fiume Po ma e' ancora emergenza e il livello di siccita' a fine agosto resta a soglia alta. L'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici del distretto idrografico non abbassa la guardia, ma a far sperare e' la stagione irrigua che volge ormai al termine. In miglioramento la portata a Pontelagoscuro a quota 787 metri cubi al secondo, valore superiore alla soglia critica di 450 metri cubi al secondo associata al fenomeno dell'ingressione salina che dunque va progressivamente riducendosi. Diminuiscono anche i casi di emergenza idropotabile con rifornimento con autobotti, che pure restano per sette provincie tra Piemonte e Lombardia: Cuneo, Novara, Vercelli, Brescia, Pavia, Bergamo e Como. Per gran parte delle prime due decadi del mese, infatti, le portate osservate nelle principali sezioni del fiume Po si sono mantenute costantemente inferiori ai corrispondenti valori di portata caratteristica di magra, evidenziando condizioni di significativa sofferenza. A partire dalla terza decade di agosto le intense precipitazioni, che hanno portato anche ingenti danni in alcune vallate, in pianura hanno consentito il temporaneo raggiungimento di valori prossimi o superiori alle medie tipiche del periodo con un generale incremento della disponibilita' d'acqua anche nei Grandi Laghi, ma ancora non si vede, sottolinea l'autorita' di bacino "una definitiva inversione di tendenza".

L'Osservatorio tornera' a riunirsi il prossimo 15 settembre.

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