Sibeg Coca-Cola: investe 51 mln in nuovo polo logistico a Catania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 lug - Sibeg Coca-Cola, responsabile della produzione, imbottigliamento e distribuzione e sviluppo dei prodotti The Coca-Cola Company in Sicilia, con un investimento di 51 milioni di euro accelera sul fronte dell'innovazione e annuncia la realizzazione di un nuovo magazzino automatizzato verticale che sorgera' nella zona industriale di Catania, integrato con lo stabilimento esistente. Si tratta di un passaggio strategico nel percorso di sviluppo dell'azienda, pensato per incrementare l'efficienza operativa, ottimizzare la gestione dei flussi logistici e sostenere la crescita dei volumi attraverso un'infrastruttura di nuova generazione. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio destinato allo stoccaggio automatizzato delle merci, con una capacita' di circa 43.000 posti pallet, collegato allo stabilimento esistente tramite un tunnel sopraelevato che garantira' continuita' e connessione diretta tra le diverse aree produttive. A rendere il progetto particolarmente innovativo e' anche la doppia automatizzazione dei flussi in entrata e in uscita: il nuovo sistema sara' infatti tra i pochi in Italia a movimentare in automatico sia le materie prime in ingresso alle linee produttive, sia il prodotto finito verso lo stoccaggio e le bocche di carico. Il nuovo polo logistico sara' inoltre dotato di impianti fotovoltaici e di sistemi di battery storage, con una potenza di 2,1 MWp e una capacita' di 2 MWh, contribuendo cosi' alla riduzione dell'impatto energetico e al miglioramento dell'autonomia dello stabilimento. L'investimento si inserisce nel piu' ampio impegno di Sibeg Coca-Cola verso modelli produttivi sempre piu' efficienti e sostenibili, e generera' anche un impatto occupazionale, con l'inserimento di 24 nuove risorse che si aggiungeranno ai 449 dipendenti attualmente in organico. I lavori, avviati nel febbraio 2026, si concluderanno a luglio 2027: il polo entrera' nel suo pieno funzionamento a novembre 2027.

mar-com.

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