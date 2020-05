Siap (gruppo Carraro): da Friulia finanziamento di 2 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - L'emergenza Covid-19 ha obbligato numerose imprese a interrompere temporaneamente le attivita' in rispetto delle disposizioni di sicurezza nazionali e regionali. Cosi' e' stato anche per Siap - la societa' del Gruppo Carraro e partecipata da Friulia, centro d'eccellenza per la componentistica e l'ingranaggeria di qualita' - che ha dovuto chiudere l'attivita' a partire dal 25 marzo scorso

Per sostenere le spese relative al riavvio della produzione, avvenuto dal 20 aprile, Friulia - la Finanziaria partecipata dalla Regione Friuli Venezia Giulia - ha deciso di concedere un finanziamento di 2 milioni di euro che verra' utilizzato principalmente a sostegno dei fornitori locali. Nonostante il fermo dei lavori delle ultime settimane, la maggior parte dei clienti ha confermato gli ordini che, al 10 aprile, ammontavano a circa 59 milioni di euro

L'attuale intervento di Friulia nel capitale di Siap risale al 2017 quando, in occasione dell'approvazione del nuovo business plan 2017-2021, la finanziaria regionale aveva deciso di supportare lo sviluppo aziendale con un'operazione in equity del valore di 8 milioni di euro. Un investimento che si e' rivelato vincente, come dimostrano i dati sui ricavi di vendita in crescita dai 67,8 milioni di euro del 2017 ai 76,3 milioni di euro del 2019 (+12,5%), con una performance superiore anche a quella prevista dallo stesso business plan

Il business plan 2017-2021 ha previsto investimenti pari a 27 milioni di euro in 5 anni con il fine di riorganizzare la produzione ed in particolare: internalizzare l'assemblaggio di alcuni procedimenti produttivi, elaborare nuovi prodotti per aumentare il portafoglio clienti, riallocare le lavorazioni oggi realizzate in altri siti produttivi del Gruppo.

Com-Rmi

(RADIOCOR) 19-05-20 12:49:46 (0281) 5 NNNN