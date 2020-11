Siae: finanziamento Mps da 85mln con garanzia Italia di Sace

prestito ha una durata di quattro anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - La Societa' Italiana Autori ed Editori (Siae) ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena un'operazione di finanziamento di 85 milioni con durata 4 anni, assistita da garanzia Sace nell'ambito del programma 'Garanzia Italia'. Il supporto di Mp, si legge in una nota, consentira' alla societa' di fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 e di proseguire il suo impegno a tutela e sostegno dell'opera intellettuale di autori ed editori in Italia.

'Abbiamo davvero apprezzato la rapidita' ed efficienza di intervento di Banca Mps e Sace in un momento in cui la nostra societa' e' ancor di piu' impegnata in prima linea a garantire sostegno a tutti gli autori ed editori fortemente colpiti dall'emergenza sanitaria in corso' dichiara Gaetano Blandini Direttore generale Siae. 'In un momento in cui, a causa dell'emergenza Covid-19, il mondo della cultura e dello spettacolo vive un'evidente difficolta', Banca Mps considera quest'operazione di finanziamento una fondamentale occasione di poter supportare Siae nella sua missione a tutela e sostegno dell'opera intellettuale di autori ed editori" dichiara Dimitri Bianchini, general manager area territoriale centro e Sardegna della banca.

com-Ggz

(RADIOCOR) 10-11-20 15:33:05 (0427) 5 NNNN