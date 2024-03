Servizio civile: 2,16 domande per ogni posto, torna a crescere nel 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - I ragazzi tornano a guardare al servizio civile. Dopo la riapertura del bando, tra l'11 e il 14 marzo a causa del malfunzionamento della piattaforma, le richieste aumentano: per 52.236 posti messi a bando su Italia e estero, sono state 114.583 le domande di partecipazione, con una media di 2,16 domande per ogni posto, a fronte dell'1,5 del 2023. In tutte le regioni il numero di domande e' stato superiore al numero di posti, con un rapporto superiore a 2 in Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Lazio e Sardegna. Cresce soprattutto l'interesse per il servizio civile all'estero, con 1.169 domande in piu' rispetto al 2023, per un rapporto di circa 4,5 domande per posto. Un dato che rispecchia l'interesse gia' mostrato per i Corpi civili di Pace per i quali a giugno 2023 il rapporto domanda/posti fu di quasi 6 a 1.

'E' il segno di un interesse in costante aumento da parte dei giovani' dice Laura Milani presidente della Cnesc, Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile. 'Non dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo e' quello di rendere l'istituto realmente universale. Questo significa trovare le risorse per il 2024, stabilizzare il sistema garantendo un contingente minimo per ogni anno e potenziare la comunicazione', conclude.

