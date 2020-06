Servizi digitali: consultazione Ue, obblighi stringenti e parita' condizioni mercato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 02 giu - Obblighi stringenti degli intermediari online compresi quelli di Paesi non Ue (per esempio Facebook) che operano nella Ue nel rispetto dei diritti fondamentali. Parita' di condizioni nei mercati digitali 'l'accesso ai quali e' attualmente controllato da alcune grandi piattaforme'. Su questi due principi ruota la consultazione pubblica sulla legge sui servizi digitali lanciata dalla Commissione europea per raccogliere pareri, prove e dati provenienti da privati, imprese, piattaforme online, rappresentanti del mondo accademico, societa' civile e da tutte le parti interessate al fine aiutare le istituzioni nella formulazione del futuro codice normativo per i servizi digitali. La consultazione, che scade l'8 settembre, verte su temi quali la sicurezza online, la liberta' di espressione, l'equita' e condizioni di parita' nell'economia digitale.

Aps

(RADIOCOR) 02-06-20 16:26:49 (0338)EURO 5 NNNN