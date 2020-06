Servizi digitali: consultazione Ue, obblighi stringenti e parita' condizioni mercato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 02 giu - Il commissario per il mercato interno Thierry Breton ha indicato che 'le piattaforme online hanno assunto un ruolo centrale nell'economia e nella nostra democrazi e datale ruolo derivano anche maggiori responsabilita', ma per questo e' necessario dotarsi di un codice normativo moderno per i servizi digitali. La Commissione vuole per trovare il giusto equilibrio tra diversi aspetti: fare in modo che internet sia sicuro per tutti, tutelare la liberta' di espressione e garantire che vi sia spazio per l'innovazione nel mercato unico"

Il quadro normativo esistente per i servizi digitali risale a vent'anni fa e ha contribuito alla crescita dei servizi digitali europei ma, indica Bruxelles, 'non e' adatto ad affrontare le molte ed urgenti questioni attuali sul ruolo e sulla responsabilita' delle piattaforme online, specialmente quelle piu' grandi'. C'e' troppa frammentazione normativa tra gli Stati membri e per questo va garantita agli utenti in tutta Europa la stessa protezione, sia online sia offline, e a tutte le imprese europee condizioni di parita' per innovare, crescere e competere a livello globale. Inoltre la sicurezza degli utenti e il rispetto dei loro diritti fondamentali, in particolare la liberta' di espressione, devono essere garantiti sistematicamente

La prima serie di norme riguarderebbe i principi fondamentali della direttiva sul commercio elettronico, in particolare la liberta' di fornire servizi digitali in tutto il mercato unico secondo le regole del luogo di stabilimento e un'ampia limitazione della responsabilita' per i contenuti creati dagli utenti. Partendo da questi principi,si tratta di 'stabilire norme piu' chiare e moderne sul ruolo e sugli obblighi degli intermediari online, compresi gli intermediari di paesi terzi che operano nella IUe, come pure un sistema di governance piu' efficace per garantire la corretta applicazione di tali norme in tutto il mercato unico, nel rispetto dei diritti fondamentali'. La seconda misura tratterebbe la questione della parita' di condizioni nei mercati digitali europei. La Commissione ha in mentedi definire norme per affrontare questi gli squilibri di mercato, per fare in modo che i consumatori abbiano la piu' ampia scelta e il mercato unico dei servizi digitali resti competitivo e aperto all'innovazione. Queste finalita' 'potrebbero essere conseguite attraverso norme generali destinate a tutte le piattaforme di una certa dimensione (ad esempio norme sul cosiddetto 'self-preferencing') e/o attraverso obblighi normativi specifici per determinati controllori dell'accesso (quali obblighi di accesso a dati non personali, condizioni specifiche in materia di portabilita' dei dati personali o requisiti di interoperabilita')'

La Commissione coglie inoltre quest'occasione per promuovere una consultazione anche su altri temi emergenti connessi alle piattaforme online, come le opportunita' e le difficolta' riscontrate dai lavoratori autonomi nella fornitura di servizi tramite le piattaforme online.

